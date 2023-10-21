Токаев провел назначения в Генеральной прокуратуре

Президент РК Касым-Жомарт Токаев своими распоряжениями провел два назначения в Генеральной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 21 октября, распоряжениями главы государства:

Койгелдиев Галымжан Мамбетович назначен заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан;

Суиндиков Нурдаулет Мыктыбекович назначен председателем Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Старший советник юстиции Галымжан Койгелдиев родился в 1980 году в Жамбылской области. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. Впоследствии преподавал в том же вузе на кафедре гражданского и предпринимательского права юридического факультета. Работал в структурах МИД РК с 2004 по 2011 годы (в посольстве Казахстана в Монголии в 2006-2008, посольстве Казахстана в Пакистане в 2008-2011). Занимал должности замначальника Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РК (2011-2017), начальника Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РК (2017-2022), с ноября 2022 года до нынешнего назначения был руководителем Аппарата Генерального прокурора.

