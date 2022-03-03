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15:03 03.03.2022

Нового президента избрали в Армении

Избрание президента Армении Фото: wikipedia
В Армении избрали нового президента. Им стал министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, новый президент был избран парламентом Армении вторым туром в ходе тайного закрытого голосования.

За кандидатуру Ваагна Хачатуряна проголосовал 71 депутат, он избран президентом Армении.И.о спикера парламента Армении Акоп Аршакян

23 января президент Армении Армен Саркисян объявил о решении уйти в отставку.

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Президент Армении Саркисян подал в отставку

В этот же день стало известно, что до новых внеочередных выборов армянского лидера исполнять обязанности президента страны будет председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян.

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Полномочия президента Армении официально прекращены

Армен Саркисян был избран президентом Армении в 2018 году. После конституционных реформ 2015 года страна перешла на парламентскую форму правления. Таким образом, полномочия президента являются исключительно представительскими, сам он избирается парламентом сроком на семь лет. Саркисян — дипломат, в 1996-1997 годах возглавлял армянское правительство. Он был выдвинут фракциями правящей Республиканской партии Армении и ее коалиционного партнера — левонационалистической партии «Дашнакцутюн».

Динара Халдарова
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