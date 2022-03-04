Ситуация в Украине: второй раунд переговоров, пожар на Запорожской АЭС

Во время переговоров делегации России и Украины обсудили три блока вопросов: военный, гуманитарный и будущее политическое урегулирование конфликта. Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня.

Киев и Москва договорились продолжить переговоры, третий раунд планируется провести в максимально короткие сроки.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки, США не предвидят исключения России из Совбеза ООН.

Пентагон заявил, что создает линию связи с Минобороны РФ с целью предотвращения конфликтов и инцидентов.

В Украине заблокированы телефонные звонки в Россию.

Гражданам Чехии, которые захотят воевать на стороне Украины, не будет грозить наказание на родине.

Следователи Гаагского трибунала выехали в Украину.