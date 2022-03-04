Ситуация в Украине: второй раунд переговоров, пожар на Запорожской АЭС
Политика и экономика
Во время переговоров делегации России и Украины обсудили три блока вопросов: военный, гуманитарный и будущее политическое урегулирование конфликта. Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня.
Киев и Москва договорились продолжить переговоры, третий раунд планируется провести в максимально короткие сроки.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки, США не предвидят исключения России из Совбеза ООН.
Пентагон заявил, что создает линию связи с Минобороны РФ с целью предотвращения конфликтов и инцидентов.
В Украине заблокированы телефонные звонки в Россию.
Гражданам Чехии, которые захотят воевать на стороне Украины, не будет грозить наказание на родине.
Следователи Гаагского трибунала выехали в Украину.
Джонсон в разговоре с Зеленским заявил, что созовет экстреннее заседание СБ ООН в ближайшие часы из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Военные действия
Пожар на Запорожской АЭС произошел за территорией станции. Изменений радиационного фона нет.
МАГАТЭ: пожар в районе Запорожской АЭС не затронул «основное оборудование» станции.
Российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг Запорожской АЭС.
Власти Украины подтвердили, что военные моряки самостоятельно затопили в порту Николаева флагман ВМС «Гетман Сагайдачный».