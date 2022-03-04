Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:00 04.03.2022

Ситуация в Украине: второй раунд переговоров, пожар на Запорожской АЭС

Украина Фото: president.gov.ua
3 марта состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны обсудили три блока вопросов и достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров, передает Zakon.kz.

Политика и экономика

  • Во время переговоров делегации России и Украины обсудили три блока вопросов: военный, гуманитарный и будущее политическое урегулирование конфликта. Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня.

  • Киев и Москва договорились продолжить переговоры, третий раунд планируется провести в максимально короткие сроки.

  • Как заявила пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки, США не предвидят исключения России из Совбеза ООН.

  • Пентагон заявил, что создает линию связи с Минобороны РФ с целью предотвращения конфликтов и инцидентов.

  • В Украине заблокированы телефонные звонки в Россию.

  • Гражданам Чехии, которые захотят воевать на стороне Украины, не будет грозить наказание на родине.

  • Следователи Гаагского трибунала выехали в Украину.

  • Джонсон в разговоре с Зеленским заявил, что созовет экстреннее заседание СБ ООН в ближайшие часы из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Военные действия

  • Пожар на Запорожской АЭС произошел за территорией станции. Изменений радиационного фона нет.

  • МАГАТЭ: пожар в районе Запорожской АЭС не затронул «основное оборудование» станции.

  • Российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг Запорожской АЭС.

  • Власти Украины подтвердили, что военные моряки самостоятельно затопили в порту Николаева флагман ВМС «Гетман Сагайдачный».

Анастасия Стативкина
Россия Ситуация в Украине Украина
Ситуация в Украине: Россия предостерегает наемников, Украина начинает мобилизацию
03.03.2022
Курс доллара снизился на торгах
03.03.2022
В Минобороны прокомментировали передвижение военной техники по Казахстану
03.03.2022
В обменниках доллары продают по 505 тенге
03.03.2022
Помощник президента РФ: Москва и Киев обсудили все три блока вопросов
04.03.2022
Главная Топ LIVE Все