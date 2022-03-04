Ситуация в Украине: переговоры в закрытом режиме, рекордные цены на газ в Европе

Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.

«Роскосмос» остановил подготовку к старту спутников OneWeb на Байконуре.

При содействии МИИР, МИД и госорганов третьих стран из Украины выехали 23 грузовых автомобиля с казахстанскими дальнобойщиками.

Турция не будет закрывать воздушное пространство для России, заявил глава турецкого МИД.

Посольство США в РК заявило, что санкции нацелены на экономику России и устроены так, чтобы смягчить влияние на экономику других стран, включая Казахстан.

Греция намерена накладывать арест на активы россиян, внесенных в санкционные списки ЕС и США, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

НАТО согласилась, что в небе Украины не должно быть самолетов альянса и не должно быть солдат НАТО на территории Украины. Также организация планирует поддерживать открытыми каналы военной связи с Россией, чтобы избегать инцидентов.

Лукашенко заявил, что белорусские войска не заходили в Украину и заходить не собираются.

МВД Германии: есть информация о некотором числе правых экстремистов, которые выехали из Германии в Украину для участия в боевых действиях.

Биржевые цены на газ в Европе превысили $2400 за 1 тыс. кубометров и обновили исторический максимум.

США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора, заявил Минторг.

Черногория закрыла небо для российских самолетов, сообщило национальное ТВ со ссылкой на МИД.