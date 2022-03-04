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Законодательство РК
21:53 04.03.2022

Ситуация в Украине: переговоры в закрытом режиме, рекордные цены на газ в Европе

Украина Фото: president.gov.ua
Россия и Украина создали рабочую группу для организации гуманитарных коридоров. Третий этап переговоров может состояться 5-6 марта, передает Zakon.kz.

  • Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.

  • «Роскосмос» остановил подготовку к старту спутников OneWeb на Байконуре.

  • При содействии МИИР, МИД и госорганов третьих стран из Украины выехали 23 грузовых автомобиля с казахстанскими дальнобойщиками.

  • Турция не будет закрывать воздушное пространство для России, заявил глава турецкого МИД.

  • Посольство США в РК заявило, что санкции нацелены на экономику России и устроены так, чтобы смягчить влияние на экономику других стран, включая Казахстан.

  • Греция намерена накладывать арест на активы россиян, внесенных в санкционные списки ЕС и США, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

  • НАТО согласилась, что в небе Украины не должно быть самолетов альянса и не должно быть солдат НАТО на территории Украины. Также организация планирует поддерживать открытыми каналы военной связи с Россией, чтобы избегать инцидентов.

  • Лукашенко заявил, что белорусские войска не заходили в Украину и заходить не собираются.

  • МВД Германии: есть информация о некотором числе правых экстремистов, которые выехали из Германии в Украину для участия в боевых действиях.

  • Биржевые цены на газ в Европе превысили $2400 за 1 тыс. кубометров и обновили исторический максимум.

  • США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора, заявил Минторг.

  • Черногория закрыла небо для российских самолетов, сообщило национальное ТВ со ссылкой на МИД.

  • США не зафиксировали каких-либо радиоактивных утечек на Запорожской АЭС – Пентагон.

  • Украина и Россия договорились вести переговоры в закрытом режиме, чтобы «хоть как-то двигаться», заявил член украинской делегации.

  • Россия и Украина создали рабочую группу для организации гуманитарных коридоров.

  • Третий этап российско-украинских переговоров может состояться завтра или послезавтра, заявил советник главы офиса Зеленского.

  • Михаил Подоляк: Зеленский не пойдет на уступки, которые «преуменьшат борьбу Украины за территориальную целостность». Он отметил, что позиция РФ на переговорах жесткая, как и позиция Украины, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они будут идти.

  • Путин призвал соседние страны не нагнетать и не ухудшать отношения с Россией.

Елена Беляева
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