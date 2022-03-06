Ученые предупреждают о возможном извержении вулкана на Камчатке

Как сообщает региональный главк МЧС РФ, это создаст угрозу для авиации, поскольку мелкие частицы могут попасть в механизмы самолетов и вывести их из строя. Вполне вероятны и пеплопады в близлежащих населенных пунктах. Еще одну опасность для людей представляют протяженные потоки раскаленной лавы, сжигающей все на своем пути.

Спасатели посоветовали местным жителям и туристам отложить походы в окрестности исполина.