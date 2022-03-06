12:18 06.03.2022
Ученые предупреждают о возможном извержении вулкана на Камчатке
Фото: pixabay
Члены экспертного совета по прогнозу землетрясений Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН предполагают, что вулкан Безымянный станет выбрасывать пепел на высоту до 15 км над уровнем моря, передает Zakon.kz.
Как сообщает региональный главк МЧС РФ, это создаст угрозу для авиации, поскольку мелкие частицы могут попасть в механизмы самолетов и вывести их из строя. Вполне вероятны и пеплопады в близлежащих населенных пунктах. Еще одну опасность для людей представляют протяженные потоки раскаленной лавы, сжигающей все на своем пути.
Спасатели посоветовали местным жителям и туристам отложить походы в окрестности исполина.