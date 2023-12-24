Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Вулкан на курильском острове выбросил столб пепла на высоту три километра

остров Фото: ГУМЧС России по Сахалинской области
Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН заявил о том, что вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 3 км, сообщает Zakon.kz.

Вулканологи отмечают, что пепловый выброс зафиксирован 24 декабря в 9:54 по местному времени (3:54 по времени Астаны).

"Высота пеплового выброса составила около 3 000 метров над уровнем моря", – говорится в сообщении в Telegram.

Вулкан Эбеко высотой 1156 м расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

Ранее сообщалось, что на полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться вулкан. Жителей близлежащего города Гриндавика эвакуировали из-за потоков лавы и выбросов вулканического пепла.

Читайте также

исследование
Вибрирующую капсулу для борьбы с ожирением создали в США
торговое судно
Торговое судно, связанное с Израилем, было атаковано у западного побережья Индии
аэропорт
Около 300 индийских путешественников задержаны во французском аэропорту по делу о торговле людьми
Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Киркоров
Киркорова могут лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Дильназ Тилаева вошла в топ-8 финалисток международного конкурса красоты "Мисс Земля-2023"
Дильназ Тилаева вошла в топ-8 финалисток международного конкурса красоты "Мисс Земля-2023"
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: