Вулкан на курильском острове выбросил столб пепла на высоту три километра

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН заявил о том, что вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 3 км, сообщает Zakon.kz.

Вулканологи отмечают, что пепловый выброс зафиксирован 24 декабря в 9:54 по местному времени (3:54 по времени Астаны).

"Высота пеплового выброса составила около 3 000 метров над уровнем моря", – говорится в сообщении в Telegram.

Вулкан Эбеко высотой 1156 м расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

Ранее сообщалось, что на полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться вулкан. Жителей близлежащего города Гриндавика эвакуировали из-за потоков лавы и выбросов вулканического пепла.