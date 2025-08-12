#АЭС в Казахстане
Мир

Ситуация на Камчатке: два землетрясения и извержение вулкана

Камчатка, гора, вулкан, небо, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 08:42 Фото: pixabay
Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук рассказал о землетрясениях магнитудой 5,2 и 5,5, которые произошли на Камчатке (Россия) 12 августа, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, очаг первого землетрясения залегал на глубине 11,7 км, оно произошло в 225 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг второго располагался на глубине 8,5 км, оно случилось в 220 км от города.

В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения отметили, что пепловое облако от вулкана Ключевская Сопка поднялось до 10 км над уровнем моря. По словам ученых, извержение продолжается.

В Усть-Камчатском округе, расположенном в непосредственной близости от вулкана, наблюдаются незначительные пеплопады. Вредных веществ в воздухе муниципалитета не обнаружено.

Ранее сообщалось о том, что целый район обрушился в эпицентре землетрясения в Турции.

Аксинья Титова
