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00:52 08.03.2022

Цены на золото превысили $2000 за унцию

Цены повысились Фото: pixabay
Цены на золото достигли уровня 2 000 долларов за унцию впервые за полтора года, передает Zakon.kz.

Об этом говорят данные товарной биржи COMEX.

На торгах 7 марта на бирже COMEX цены на золото достигали 2005,2 доллара за унцию. Стоимость спотового золота также стала рекордной и достигла уровня 19 августа 2020 года - 2000,69 доллара. В период пандемии цены на золото достигли 2000,7 доллара, после чего начали снижаться.

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Сырьевые трейдеры в панике – растут цены и обновляют максимумы цены на все товары. Цена газа взлетела в 1,7 раза до 3700 долларов за тысячу кубометров за первые полтора часа торгов в понедельник 7 марта. Цена нефти приближается к историческому максимуму в 150 долларов за бочку. Даже пшеница подорожала сразу на 40% по итогам прошлой недели впервые в истории.

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