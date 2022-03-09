Крупная партия похищенного из охотничьих магазинов снаряжения изъята в Алматы

Как рассказал начальник ДП на транспорте Онал Бекиев, изъятая сотрудниками транспортной полиции крупная партия снаряжения была похищена из оружейных магазинов во время массовых беспорядков 5-6 января в Алматы.

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По подозрению в совершении хищения задержан 23-летний гражданин Узбекистана, который принимал участие в массовых беспорядках в аэропорту Алматы. По месту жительства были изъяты два ножа и один пневматический пистолет. Онал Бекиев

Также полицейские установили и задержали 43-летнего соучастника, у которого во время обыска были изъяты 19 единиц пневматического оружия и патроны к нему, 10 ножей, один арбалет, шесть оптических прицелов и три оптических прибора.

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По данному факту начато досудебное расследование и осуществляются следственные мероприятия, проверяется причастность подозреваемых лиц к другим преступлениям. Принимаются меры по установлению и задержанию их сообщников. Онал Бекиев