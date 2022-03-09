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Законодательство РК
11:47 09.03.2022

Крупная партия похищенного из охотничьих магазинов снаряжения изъята в Алматы

алматы, оружие, крупная партия, изъятие Фото: скриншоты
В Алматы изъята крупная партия охотничьего и спортивного снаряжения, похищенная во время январских событий. Об этом сообщили в Департаменте полиции на транспорте МВД РК, передает Zakon.kz.

Как рассказал начальник ДП на транспорте Онал Бекиев, изъятая сотрудниками транспортной полиции крупная партия снаряжения была похищена из оружейных магазинов во время массовых беспорядков 5-6 января в Алматы.

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По подозрению в совершении хищения задержан 23-летний гражданин Узбекистана, который принимал участие в массовых беспорядках в аэропорту Алматы. По месту жительства были изъяты два ножа и один пневматический пистолет.Онал Бекиев

Также полицейские установили и задержали 43-летнего соучастника, у которого во время обыска были изъяты 19 единиц пневматического оружия и патроны к нему, 10 ножей, один арбалет, шесть оптических прицелов и три оптических прибора.

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По данному факту начато досудебное расследование и осуществляются следственные мероприятия, проверяется причастность подозреваемых лиц к другим преступлениям. Принимаются меры по установлению и задержанию их сообщников.Онал Бекиев

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