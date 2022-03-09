Стало известно, когда казахстанцы смогут пользоваться 5G

Нами проведена работа по внедрению технологии 5G, проводится тестирование. К концу этого года запустим в городах республиканского значения – Нур-Султане, Алматы, Шымкенте. В 2023-2024 годах – в областных центрах. В села тянуть 5G не будем. Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек

Ранее он рассказал, в каких регионах Казахстана самый плохой интернет.

Отметим, на заседании Мажилиса депутаты одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях Казахстана по вопросам связи, увеличивающие штрафы для операторов за плохой интернет.