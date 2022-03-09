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12:11 09.03.2022

Стало известно, когда казахстанцы смогут пользоваться 5G

5G Фото: unsplash
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек рассказал, когда в Казахстане запустят 5G, передает корреспондент Zakon.kz.
Нами проведена работа по внедрению технологии 5G, проводится тестирование. К концу этого года запустим в городах республиканского значения – Нур-Султане, Алматы, Шымкенте. В 2023-2024 годах – в областных центрах. В села тянуть 5G не будем.Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек

Ранее он рассказал, в каких регионах Казахстана самый плохой интернет.

Отметим, на заседании Мажилиса депутаты одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях Казахстана по вопросам связи, увеличивающие штрафы для операторов за плохой интернет.

Тамила Языкова
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