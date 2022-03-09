Александр Герлиц вошел в Топ-5 на зимней Паралимпиаде

На следующий день после выигрыша медали в биатлоне в гонке на 10 км Герлиц (класс LW6, стоя) вышел на старт в лыжных гонках.

Пройдя сито квалификации и полуфинала, казахстанец оказался в главном финале, где разыгрывались награды.

События на дистанции в спринте разворачиваются очень быстро. Поначалу Александр держался в Топ-3, но по ходу гонки на одном из подъемов немного отстал от лидеров.

В итоге Герлиц финишировал пятым. Он прошел спринтерскую дистанцию за 3 минуты 13.0 секунды, отстав от победителя – француза Бенджамина Давье (класс LW2, стоя) – на 5.5 секунды.

Согласно Постановлению Правительства РК №1435 от 19 декабря 2014 года, казахстанские спортсмены, выступающие на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, получают премиальные от государства не только за медали, но и за вхождение в Топ-6.

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Таким образом, Александр Герлиц должен получить премию не только за бронзовую медаль (75 тыс. долларов), но и за 5-е место (10 тыс. долларов).

В общекомандном медальном зачете зимней Паралимпиады-2022 Казахстан по-прежнему делит 17-19 места со Швейцарией и Австралией.