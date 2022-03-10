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15:42 10.03.2022

«Передавал привет»: снежного барса засняли в горах ВКО

фотоловушка Фото: Instagram.com/katonkaragai.semi
В Восточно-Казахстанской области на территории Катон-Карагайского национального природного парка в объектив камер попал снежный барс, сообщает Zakon.kz.

Фотография была опубликована на странице заповедника в Instagram.

На 14 февраля снова приходил котик, передавал всем привет и поздравления, – отмечено в подписи к публикации.

16 февраля сообщалось о кадрах, снятых в Маркакольском заповеднике на востоке Казахстана. Тогда в кадр попали дикие животные. А именно: рысь, соболь, белка и заяц.

А в марте очевидцы засняли снежного барса в ущелье Шымбулак. Тогда в Минэкологии заявили, что видеозапись – редкое событие и удачная съемка.

Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область
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