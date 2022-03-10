Токаев направил поздравительное письмо новому президенту Южной Кореи

Желаю успехов в вашей благородной деятельности и реализации начинаний, направленных на дальнейшее процветание вашей страны и повышение ее авторитета в международном сообществе. Хотел бы подтвердить нашу готовность совместно с вами приложить усилия с целью вывести на более высокий уровень расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и Кореей, которое развивается в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки, – говорится в поздравительном письме.

Как пишет Акорда, Токаев пожелал Юн Сок Ёлю удачи в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу – благополучия и процветания.