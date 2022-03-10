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Законодательство РК
18:13 10.03.2022

Токаев направил поздравительное письмо новому президенту Южной Кореи

президенты РК и Кореи Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Юн Сок Ёля с избранием на пост президента Южной Кореи, передает Zakon.kz.
Желаю успехов в вашей благородной деятельности и реализации начинаний, направленных на дальнейшее процветание вашей страны и повышение ее авторитета в международном сообществе. Хотел бы подтвердить нашу готовность совместно с вами приложить усилия с целью вывести на более высокий уровень расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и Кореей, которое развивается в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки, – говорится в поздравительном письме.

Как пишет Акорда, Токаев пожелал Юн Сок Ёлю удачи в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу – благополучия и процветания.

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