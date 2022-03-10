Иманбеку предложили написать гимн футбольному клубу «Аксу»

Иманбек является уроженцем Аксу, вырос в этом городе. Пользуясь случаем, хочу предложить ему стать бренд-амбассадором ФК «Аксу». Может быть, ему будет интересно написать гимн для команды из родного города. Иманбек, мы тебя ждем, – сказал Лесов в интервью youtube-проекту BorodAbata.

В марте 2021-го Иманбек стал мировой знаменитостью, получив премию Grammy за ремикс Roses — Imanbek Remix. В мае того же года Иманбек стал победителем Billboard Music Awards в номинации «Лучшая танцевальная/электронная песня».

ФК «Аксу» в новом сезоне дебютировал в КПЛ. В первой игре команда из Павлодарской области сыграла вничью с «Атырау» – 0:0. 10 марта «Аксу» предстоит сыграть в Павлодаре против «Астаны».

Добавьте интриги в футбольные матчи ставками на Parimatch. Новым игрокам – подарок +100% к первому пополнению.