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01:36 12.03.2022

«Алдар косе», «Три сестры», «Богатый и бедный» – какие казахские сказки стоит почитать ребенку

Аул Фото: pixabay
Казахский народ богат на различные сказания и предания. Многие из них основывались на реальных событиях и рассказывались детям в целях поучения и воспитания нравственности. Сказки, которые будет полезно почитать ребенку, в подборке от Zakon.kz.

Подборка сказок, которые определенно стоит прочитать детям:

  1. Сказки о хитром Алдар-Косе, у которого были «острые, ноги быстрые, руки проворные, а ум еще проворнее». У него не было ни денег, ни скота, но своей хитростью он добывал себе барана на обед, теплую шубу и быструю лошадь зимой. Сказки об Алдар-Косе стали легендой и классикой детской казахской литературы. Наверное, каждый ребенок в Казахстане слышал об этом персонаже.

  2. Сказка «Чудесная птица» рассказывает о трех братьях Асане, Усене и Хасане, которых отец отправил за чудесной птицей. Он увидел ее во сне, она обладала даром – когда птица смеялась из ее рта падали цветы, когда плакала - из глаз сыпались жемчужные бусины. Три брата поедут по разным дорогам, чтобы выполнить обещание, данное отцу.

  3. «Батыр Боран» –это сказка о двух друзьях Боране и Каскарау. Невесту последнего забрали с собой ногайцы за море. В отчаянии Каскарау обращается за помощью к Борану и тот с десятью джигитами отправляется по пути, который полон препятствий.

  4. Сказка «Богатый и бедный» повествует историю двух братьев Хасана и Хусейна, которые, убив птичку, и съев ее сердце, стали богатыми, но при этом потеряли своих родителей. Спустя годы они решают отыскать свою семью и отправляются в далекий путь

  5. «Три сестры» – это история о сестрах, разговор которых услышал ханский сын. Они говорили о том, что сделают, если станут женами хана. Первая сказала, что она сошьет хану золотой ковер. Вторая – что накормит весь народ одним яйцом. Третья же сказала, что родит хану наследника. Ханский сын женится на всех сестрах, они выполнят свои обещания и тогда начинается все самое интересное.

  6. «Великан Алпамыс» – сказка о герое Алпамысе, которого отец отправляет вернуть табун лошадей, что украл у него калмыкский хан. Алпамыс отправляется в путь, но хан знает о том, что к нему идет батыр и готовит для него ловушку.

Наргиз Рахимжан
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