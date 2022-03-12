«Алдар косе», «Три сестры», «Богатый и бедный» – какие казахские сказки стоит почитать ребенку

Подборка сказок, которые определенно стоит прочитать детям:

Сказки о хитром Алдар-Косе, у которого были «острые, ноги быстрые, руки проворные, а ум еще проворнее». У него не было ни денег, ни скота, но своей хитростью он добывал себе барана на обед, теплую шубу и быструю лошадь зимой. Сказки об Алдар-Косе стали легендой и классикой детской казахской литературы. Наверное, каждый ребенок в Казахстане слышал об этом персонаже.

Сказка «Чудесная птица» рассказывает о трех братьях Асане, Усене и Хасане, которых отец отправил за чудесной птицей. Он увидел ее во сне, она обладала даром – когда птица смеялась из ее рта падали цветы, когда плакала - из глаз сыпались жемчужные бусины. Три брата поедут по разным дорогам, чтобы выполнить обещание, данное отцу.

«Батыр Боран» –это сказка о двух друзьях Боране и Каскарау. Невесту последнего забрали с собой ногайцы за море. В отчаянии Каскарау обращается за помощью к Борану и тот с десятью джигитами отправляется по пути, который полон препятствий.

Сказка «Богатый и бедный» повествует историю двух братьев Хасана и Хусейна, которые, убив птичку, и съев ее сердце, стали богатыми, но при этом потеряли своих родителей. Спустя годы они решают отыскать свою семью и отправляются в далекий путь

«Три сестры» – это история о сестрах, разговор которых услышал ханский сын. Они говорили о том, что сделают, если станут женами хана. Первая сказала, что она сошьет хану золотой ковер. Вторая – что накормит весь народ одним яйцом. Третья же сказала, что родит хану наследника. Ханский сын женится на всех сестрах, они выполнят свои обещания и тогда начинается все самое интересное.