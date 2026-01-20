#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Культура и шоу-бизнес

"Не бросай нас": Крутой опубликовал нежное обращение к Аллегровой в честь важной даты

певица Ирина Аллегрова, композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 15:02 Фото: YouTube/irinaallegrovaofficial
20 января 2026 года известная певица Ирина Аллегрова отмечает личный праздник – день рождения. Главной императрице российской эстрады исполняется 74 года. В связи с этим к ней обратился композитор Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

71-летний маэстро в своем Instagram опубликовал видео, где вместе с именинницей исполняет песню "У окна".

"Сегодня родилась Ирина Александровна Аллегрова – одна из самых любимых певиц нашей и не только нашей страны за последние 30-40 лет… Певица, исполнившая огромное количество хитов, певица, влюбившая в свое творчество несколько поколений девчонок, женщин, а о мужчинах даже говорить не приходится. Наши с Ирочкой творческие взаимоотношения претерпевали разные стадии от ежедневных горений и работы у рояля, в студии, в совместных турах до охлаждений и творческих пауз, после которых раздавался звонок и голос императрицы строго, но кокетливо спрашивал: "А не пора ли уже написать новую песню?" – написал Крутой.

По словам народного артиста РФ, как-то в рамках "Новой волны" он с Игорем Николаевым и Аллегровой выпустили программу "Императрица и 2 маэстро".

"И, готовясь к ней, поняли, что с Игорьком Николаевым написали целый пласт песен для Иры, которые живут и востребованы по сей день, что является предметом гордости нашей "троицы"… Еще осенью, наткнувшись в интернете на стихотворение "У окна", я написал музыку и, будучи в гостях на даче у Иры (а как Аллегрова готовит – это отдельный разговор), показал ей песню… Наши оценки в хитовости материала совпали, и вскоре мы уже снимали клип", – вспомнил Игорь Яковлевич.

Он отметил, что премьера "У окна" (стихи Сергея Кротикова Алквиад) с успехом состоялась на "Новой волне" в Казани, и к моменту съемок в "Песне года" это уже был хит. Конечно же, как подчеркнул маэстро, во многом благодаря харизме и таланту именинницы.

"Дорогой Ирунчик, будь здоров и счастлив! Твоего Сашку мы женили, так что теперь будем ждать (страшно сказать) правнуков… И не бросай нас – простых смертных – записывай и выпускай песни, а главное – кайфуй от жизни! С днем рождения!" – трогательно обратился Крутой к Аллегровой.

К поздравлениям присоединились и подписчики композитора. Они пожелали Игорю Яковлевичу и Ирине Александровне выпустить еще больше хитов:

  • "С днем рождения!"
  • "С днем рождения нашу неповторимую!"
  • "Прелестная, трогательная песня в чудном исполнении".
  • "С рождением уникальную и любимую! Только здоровья!"
  • "С днем рождения, императрица! Здравия и творчества на долгие лета".
  • "С днем рождения, Ирина Александровна! Спасибо за песни, спасибо за нашу молодость! Здоровья и душевной радости".
  • "Харизма и талант – это точно про прекрасную Ирину Аллегрову! Узнаваема и голосом, и особым стилем, и обаянием! Самые сердечные поздравления! Пусть впереди много встреч с вашей троицей, Игорь Яковлевич! И спасибо вам за такое теплое поздравление!"
  • "Какое же теплое, душевное поздравление! Лучше, искренней и невозможно сказать! Совместные ваши хиты – это шедевр на века! Пусть впереди будет много песен, которые мы с нетерпением ждем, любим! Спойте и живите "На бис"! Вы – лучшие! Императрице – многие и счастливые лета!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 15:02
"Верить в хорошее очень непросто": новая публикация Игоря Крутого вызвала бурную реакцию фанатов

19 января 2026 года Игорь Крутой представил новую песню для казахстанца Alex Lim.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Игорь Крутой трогательно обратился к Ирине Аллегровой
10:45, 20 января 2025
Игорь Крутой трогательно обратился к Ирине Аллегровой
"Страдаем, переживаем": поклонники эмоционально отреагировали на пост Крутого про Аллегрову
13:36, 30 сентября 2025
"Страдаем, переживаем": поклонники эмоционально отреагировали на пост Крутого про Аллегрову
"Люблю и очень уважаю": Игорь Крутой обратился к Раймонду Паулсу в честь 90-летнего юбилея
14:44, 12 января 2026
"Люблю и очень уважаю": Игорь Крутой обратился к Раймонду Паулсу в честь 90-летнего юбилея
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: