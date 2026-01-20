"Не бросай нас": Крутой опубликовал нежное обращение к Аллегровой в честь важной даты

20 января 2026 года известная певица Ирина Аллегрова отмечает личный праздник – день рождения. Главной императрице российской эстрады исполняется 74 года. В связи с этим к ней обратился композитор Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

71-летний маэстро в своем Instagram опубликовал видео, где вместе с именинницей исполняет песню "У окна".

"Сегодня родилась Ирина Александровна Аллегрова – одна из самых любимых певиц нашей и не только нашей страны за последние 30-40 лет… Певица, исполнившая огромное количество хитов, певица, влюбившая в свое творчество несколько поколений девчонок, женщин, а о мужчинах даже говорить не приходится. Наши с Ирочкой творческие взаимоотношения претерпевали разные стадии от ежедневных горений и работы у рояля, в студии, в совместных турах до охлаждений и творческих пауз, после которых раздавался звонок и голос императрицы строго, но кокетливо спрашивал: "А не пора ли уже написать новую песню?" – написал Крутой.

По словам народного артиста РФ, как-то в рамках "Новой волны" он с Игорем Николаевым и Аллегровой выпустили программу "Императрица и 2 маэстро".

"И, готовясь к ней, поняли, что с Игорьком Николаевым написали целый пласт песен для Иры, которые живут и востребованы по сей день, что является предметом гордости нашей "троицы"… Еще осенью, наткнувшись в интернете на стихотворение "У окна", я написал музыку и, будучи в гостях на даче у Иры (а как Аллегрова готовит – это отдельный разговор), показал ей песню… Наши оценки в хитовости материала совпали, и вскоре мы уже снимали клип", – вспомнил Игорь Яковлевич.

Он отметил, что премьера "У окна" (стихи Сергея Кротикова Алквиад) с успехом состоялась на "Новой волне" в Казани, и к моменту съемок в "Песне года" это уже был хит. Конечно же, как подчеркнул маэстро, во многом благодаря харизме и таланту именинницы.

"Дорогой Ирунчик, будь здоров и счастлив! Твоего Сашку мы женили, так что теперь будем ждать (страшно сказать) правнуков… И не бросай нас – простых смертных – записывай и выпускай песни, а главное – кайфуй от жизни! С днем рождения!" – трогательно обратился Крутой к Аллегровой.

К поздравлениям присоединились и подписчики композитора. Они пожелали Игорю Яковлевичу и Ирине Александровне выпустить еще больше хитов:

"С днем рождения!"

"С днем рождения нашу неповторимую!"

"Прелестная, трогательная песня в чудном исполнении".

"С рождением уникальную и любимую! Только здоровья!"

"С днем рождения, императрица! Здравия и творчества на долгие лета".

"С днем рождения, Ирина Александровна! Спасибо за песни, спасибо за нашу молодость! Здоровья и душевной радости".

"Харизма и талант – это точно про прекрасную Ирину Аллегрову! Узнаваема и голосом, и особым стилем, и обаянием! Самые сердечные поздравления! Пусть впереди много встреч с вашей троицей, Игорь Яковлевич! И спасибо вам за такое теплое поздравление!"

"Какое же теплое, душевное поздравление! Лучше, искренней и невозможно сказать! Совместные ваши хиты – это шедевр на века! Пусть впереди будет много песен, которые мы с нетерпением ждем, любим! Спойте и живите "На бис"! Вы – лучшие! Императрице – многие и счастливые лета!"

19 января 2026 года Игорь Крутой представил новую песню для казахстанца Alex Lim.