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01:48 14.03.2022

Ирак передал ноту протеста Ирану в связи с обстрелом Эрбиля

осмотр Фото: pixabay
Секретарь внешнеполитического ведомства арабской республики Ахмед ас-Сахаф заявил, что послу Ирана в Багдаде Ираджу Масджеди вручена нота протеста, передает Zakon.kz.
Министерство иностранных дел вызвало посла Ирана в Багдаде и выразило ему протест иракского правительства в связи с ракетным обстрелом города Эрбиль, - приводит ТАСС слова Ахмед ас-Сахафа.

Ранее расположенный на севере Ирака город Эрбиль подвергся обстрелу. По поступившей информации, несколько ракет разорвались поблизости от строящегося здания генконсульства США. Ущерб был нанесен офису телеканала Kurdistan24. Жертв не было, легкие ранения получил один местный житель.

Министерский совет по вопросам безопасности расценил запуск ракет с иранской территории по Эрбилю как нарушение международных принципов и норм и потребовал в этой связи через дипломатические каналы от руководства Ирана «откровенные и четкие разъяснения» относительно произошедшего.

Ряд арабских СМИ сообщили, что ракеты могли поразить расположения израильской разведки «Моссад», однако власти Иракского Курдистана опровергли информацию, что на территории Эрбиля находятся подобные объекты. Позднее поступали данные, что ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) якобы в ответ на «недавние преступления Израиля».

Елена Беляева
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