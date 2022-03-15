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23:47 15.03.2022

Ученые: За последние 18 лет Арктика потеряла более 30% льда

Ученые, тает, потепление Фото: pixabay
За последние 20 лет Арктика потеряла около трети своего зимнего объема морского льда, в основном за счет сокращения многолетнего льда, сообщает Zakon.kz.

Согласно новому исследованию, Арктика тает с пугающей скоростью из-за избытка тепла, вызванного глобальными выбросами парниковых газов, передает Geophysical Research Letters.

Специалисты проанализировали данные, полученные с помощью спутниковых систем наблюдения ICESat-2 и CryoSat-2, чтобы определить ежемесячные изменения глубины, толщины и объема снежного покрова арктического морского льда за период с октября 2018-го по апрель 2021 года. Также использовались новейшие технологии: лидар (лазерные импульсы) и радар (радиоволны).

Исследование показало, что постоянный морской лед в Арктике в 2021 году был примерно на 50 сантиметров тоньше, чем в 2019-м, то есть всего за три года потерял 16% массы. Постоянный лед сменяется сезонным, который тает каждое лето.

За последние 18 лет зимний морской лед Северного Ледовитого океана потерял треть своего объема. По словам специалистов, этот показатель «ошеломляющий». Они отметили, что темпы потери льда в Арктике в прошлом могли недооценивать.

Ученые отметили, что быстрое исчезновение льда грозит гибелью арктических экосистем. Кроме того, таяние может изменить глобальные океанские течения, что отразится на климате всей планеты.

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