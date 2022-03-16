Снос резиденции президента в Алматы: появились подробности

Управляющий делами президента РК подробно ответил на вопросы авторов документального проекта «Восстановлению не подлежит».

Согласно техническому заключению Карагандинского многопрофильного института реконструкции и развития, состояние основного здания резиденции отнесено к третьей категории, как ограниченно пригодное к эксплуатации. Айбек Дадебаев

Он отметил, что «резиденция разрушена серьезнее, чем казалось на первый взгляд».

Огонь распространился вверх по всем этажам и повредил несущие конструкции. Чтобы было понятно, приведу только один пример: под крышей здания находятся мощные и толстые стальные балки. Из-за пожара эти огромные конструкции изменили свою форму, погнулись и деформировались. Айбек Дадебаев

Помимо этого, в результате пожара пришла в негодность вся имеющаяся мебель, оргтехника, инженерные коммуникации и оборудование, помещения пропитаны запахом гари. Здание является опасным для людей.

По предварительным расчетам, стоимость работ по восстановлению здания составило бы более 30 млрд тенге (это проектные работы, капитальный ремонт здания с восстановлением интерьеров, инженерных систем, оснащением мебелью, оборудованием, оргтехникой). Айбек Дадебаев

Дополнительно к этому с учетом изменившейся нормативной базы потребовались бы мероприятия, связанные с сейсмоусилением, и дополнительные мероприятия по пожарной безопасности.

После восстановления резиденция может прослужить не более двадцати лет – таково мнение экспертов. Кроме того, ежегодно за счет средств республиканского бюджета проводились работы по содержанию, обслуживанию и материально-техническому оснащению здания. Вы прекрасно знаете, какая сейчас экономическая ситуация в стране и во всем мире. Все расходы должны быть разумными.

На месте резиденции будет создан парк. Это будет открытое пространство, где может находиться любой желающий. Задача Управления делами – провести снос здания и рекультивационные работы. Затем участок будет передан акимату Алматы. Айбек Дадебаев

Конечно, главе государства решение о сносе далось непросто. И мне, как алматинцу, больно осознавать, что это историческое здание исчезнет. Я помню его в разные периоды своей жизни. Особенно больно от того, что сейчас я отвечаю за снос этого памятника. Но безопасность людей для нас превыше всего. Я полностью поддерживаю решение нашего президента о том, что это место должно быть доступно горожанам. Это наша история и наша память, – сказал управляющий делами президента РК.

Фильм «Восстановлению не подлежит» подготовлен творческой группой Телерадиокомплекса президента.

5-6 января было разгромлено здание резиденции президента в Алматы, которое планировали восстановить до конца 2022 года.

Новость по теме Резиденцию президента в Алматы планируют восстановить до конца года

2 марта пресс-секретарь главы государства Берик Уали сообщил, что по решению президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в Алматы будет снесена, и на ее месте будет разбит сквер для горожан.

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4 марта в Управлении делами президента РК назвали причины сноса разгромленного и сожженного во время трагических событий января здания резиденции президента в Алматы.