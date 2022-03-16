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Законодательство РК
10:52 16.03.2022

Снос резиденции президента в Алматы: появились подробности

алматы, президент, резиденция, снос, подробности Фото: Zakon.kz
Новые подробности сноса резиденции президента в Алматы раскрыл управляющий делами президента РК Айбек Дадебаев, передает Zakon.kz.

Управляющий делами президента РК подробно ответил на вопросы авторов документального проекта «Восстановлению не подлежит».

Согласно техническому заключению Карагандинского многопрофильного института реконструкции и развития, состояние основного здания резиденции отнесено к третьей категории, как ограниченно пригодное к эксплуатации.Айбек Дадебаев

Он отметил, что «резиденция разрушена серьезнее, чем казалось на первый взгляд».

Огонь распространился вверх по всем этажам и повредил несущие конструкции. Чтобы было понятно, приведу только один пример: под крышей здания находятся мощные и толстые стальные балки. Из-за пожара эти огромные конструкции изменили свою форму, погнулись и деформировались.Айбек Дадебаев

Помимо этого, в результате пожара пришла в негодность вся имеющаяся мебель, оргтехника, инженерные коммуникации и оборудование, помещения пропитаны запахом гари. Здание является опасным для людей.

По предварительным расчетам, стоимость работ по восстановлению здания составило бы более 30 млрд тенге (это проектные работы, капитальный ремонт здания с восстановлением интерьеров, инженерных систем, оснащением мебелью, оборудованием, оргтехникой).Айбек Дадебаев

Дополнительно к этому с учетом изменившейся нормативной базы потребовались бы мероприятия, связанные с сейсмоусилением, и дополнительные мероприятия по пожарной безопасности.

После восстановления резиденция может прослужить не более двадцати лет – таково мнение экспертов. Кроме того, ежегодно за счет средств республиканского бюджета проводились работы по содержанию, обслуживанию и материально-техническому оснащению здания. Вы прекрасно знаете, какая сейчас экономическая ситуация в стране и во всем мире. Все расходы должны быть разумными.

На месте резиденции будет создан парк. Это будет открытое пространство, где может находиться любой желающий. Задача Управления делами – провести снос здания и рекультивационные работы. Затем участок будет передан акимату Алматы.Айбек Дадебаев

Конечно, главе государства решение о сносе далось непросто. И мне, как алматинцу, больно осознавать, что это историческое здание исчезнет. Я помню его в разные периоды своей жизни. Особенно больно от того, что сейчас я отвечаю за снос этого памятника. Но безопасность людей для нас превыше всего. Я полностью поддерживаю решение нашего президента о том, что это место должно быть доступно горожанам. Это наша история и наша память, – сказал управляющий делами президента РК.

Фильм «Восстановлению не подлежит» подготовлен творческой группой Телерадиокомплекса президента.

5-6 января было разгромлено здание резиденции президента в Алматы, которое планировали восстановить до конца 2022 года.

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