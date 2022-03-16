У акимов не должно быть больше трех заместителей – Токаев

Об этом он рассказал в Послании народу Казахстана.

У акимов не должно быть больше трех заместителей, в исключительном случае – четыре. Этот вопрос должна взять на контроль Администрация президента. Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства заявил, что ближайшие родственники президента не смогут работать политическими госслужащими и занимать руководящие должности в квазигоссекторе. А также объявил о создании трех новых областей – Абайской, Улытауской и Жетысуской.