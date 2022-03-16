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12:15 16.03.2022

У акимов не должно быть больше трех заместителей – Токаев

рк, акимы, заместители, токаев Фото: Zakon.kz
Глава государства предложил меры по оптимизации количества госслужащих, работающих в аппаратах акимов областей и городов республиканского значения, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом он рассказал в Послании народу Казахстана. 

У акимов не должно быть больше трех заместителей, в исключительном случае – четыре. Этот вопрос должна взять на контроль Администрация президента. Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства заявил, что ближайшие родственники президента не смогут работать политическими госслужащими и занимать руководящие должности в квазигоссекторе. А также объявил о создании трех новых областей – Абайской, Улытауской и Жетысуской.

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