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Законодательство РК
09:28 17.03.2022

Льготное автокредитование — процедуры завершат до конца апреля

льготное автокредитование Фото: Zakon.kz
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана уточнили, что до конца апреля планируется завершить все процедуры по программе льготного автокредитования, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что общая сумма финансирования составит 100 млрд тенге по программе льготного кредитования и порядка 30 млрд тенге для обновления автобусов в регионах страны.

Условия приобретения техники отечественного производства, а также порядок финансирования находится на стадии согласования в государственных органах. До конца апреля планируется завершить все процедуры. Пресс-служба МИИР РК

Условия приобретения:

  • от 0% первоначальный взнос;

  • срок кредита – до 7 лет;

  • максимальная сумма займа для покупателя за одну единицу легкового автотранспорта – не более 10 млн тенге.

Ранее в министерстве уточняли, что в программе участвуют все автосалоны, реализующие автомобили отечественного производства. 

Так, можно будет приобрести авто марки JAC, Chevrolet, KIA, LADA, UAZ, MAN, Renault, Hyundai.

Напомним, в Казахстане хотят перезапустить программу льготного автокредитования. 23 февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр озвучил условия новой программы и сообщил, что 100 млрд тенге со счетов «Жасыл Даму» будут переданы на льготные кредиты для покупки авто.

Анастасия Московчук
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