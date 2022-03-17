Льготное автокредитование — процедуры завершат до конца апреля

В ведомстве отметили, что общая сумма финансирования составит 100 млрд тенге по программе льготного кредитования и порядка 30 млрд тенге для обновления автобусов в регионах страны.

Условия приобретения техники отечественного производства, а также порядок финансирования находится на стадии согласования в государственных органах. До конца апреля планируется завершить все процедуры. Пресс-служба МИИР РК

Условия приобретения:

от 0% первоначальный взнос;

срок кредита – до 7 лет;

максимальная сумма займа для покупателя за одну единицу легкового автотранспорта – не более 10 млн тенге.

Ранее в министерстве уточняли, что в программе участвуют все автосалоны, реализующие автомобили отечественного производства.

Так, можно будет приобрести авто марки JAC, Chevrolet, KIA, LADA, UAZ, MAN, Renault, Hyundai.

Напомним, в Казахстане хотят перезапустить программу льготного автокредитования. 23 февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр озвучил условия новой программы и сообщил, что 100 млрд тенге со счетов «Жасыл Даму» будут переданы на льготные кредиты для покупки авто.