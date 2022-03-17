09:29 17.03.2022
QAZAQ AIR отменила рейсы в Актобе
Фото: pxhere
Авиакомпания QAZAQ AIR отменила авиарейсы в Актобе с 17 марта по 23 марта. По данным авиакомпании, это связано с закрытием аэропорта, передает Zakon.kz.
Отменены рейсы:
Нур-Султан – Актобе – Нур-Султан
Актобе – Атырау – Актобе
Актобе – Казань – Актобе
Актобе – Туркестан – Актобе
В авиакомпании отметили, что пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов. Возврат осуществляется по месту приобретения билетов.
16 марта стало известно, что авиакомпания Air Astana отменила все рейсы в Актобе с 17 марта по 17 апреля в связи c закрытием аэропорта.
Air Astana отменяет все рейсы в Актобе
Новость по теме
11 марта стало известно, что в аэропорту Актобе приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы.
На следующий день в акимате области уточнили, что аэропорт временно работает только по ночам.