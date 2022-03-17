QAZAQ AIR отменила рейсы в Актобе

Отменены рейсы:

Нур-Султан – Актобе – Нур-Султан

Актобе – Атырау – Актобе

Актобе – Казань – Актобе

Актобе – Туркестан – Актобе

В авиакомпании отметили, что пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов. Возврат осуществляется по месту приобретения билетов.

16 марта стало известно, что авиакомпания Air Astana отменила все рейсы в Актобе с 17 марта по 17 апреля в связи c закрытием аэропорта.

Новость по теме Air Astana отменяет все рейсы в Актобе

11 марта стало известно, что в аэропорту Актобе приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы.

На следующий день в акимате области уточнили, что аэропорт временно работает только по ночам.