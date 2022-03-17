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09:29 17.03.2022

QAZAQ AIR отменила рейсы в Актобе

крыло самолета Фото: pxhere
Авиакомпания QAZAQ AIR отменила авиарейсы в Актобе с 17 марта по 23 марта. По данным авиакомпании, это связано с закрытием аэропорта, передает Zakon.kz.

Отменены рейсы:

  • Нур-Султан – Актобе – Нур-Султан

  • Актобе – Атырау – Актобе

  • Актобе – Казань – Актобе

  • Актобе – Туркестан – Актобе

В авиакомпании отметили, что пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов. Возврат осуществляется по месту приобретения билетов.

16 марта стало известно, что авиакомпания Air Astana отменила все рейсы в Актобе с 17 марта по 17 апреля в связи c закрытием аэропорта.

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11 марта стало известно, что в аэропорту Актобе приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы.

На следующий день в акимате области уточнили, что аэропорт временно работает только по ночам.

Анастасия Стативкина
Актобе
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