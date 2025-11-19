Среднюю зарплату работников частных компаний назвал Серик Жумангарин

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин 19 ноября 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал уровень зарплат казахстанцев в частном секторе, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что правительство не может влиять на частный сектор.

"Честно говоря, номинальный рост зарплат по итогам девяти месяцев составил 10%. Реальный рост – минус, вы знаете, это связано с ростом инфляции прежде всего. Но год еще не закончился. Когда мы говорим о доходах населения, это не только зарплаты. Вы же знаете прекрасно, в конце года будут выдаваться там 13-е зарплаты. Это зависит от того, выдает ли коллективу премии руководитель, какие-то доплаты и т.д.", – сказал Жумангарин.

По его словам, частный бизнес активно поднимает уровень заработных плат.

"Сейчас средняя заработная плата – 429 тысяч. Вы знаете, это увеличение на 10 процентов идет. Это постоянная работа. Наша задача – сделать так, чтобы инфляция не съедала доходы населения. И когда мы говорим о том, что мы реальные доходы населения будем на 2-3 процента поднимать, это значит, инфляция плюс 2-3%, номинальный рост должен быть", – добавил Жумангарин.

