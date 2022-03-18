09:00 18.03.2022
Внеочередное заседание правительства Казахстана – трансляция
Фото: primeminister.kz
18 марта проходит внеочередное заседание правительства Казахстана. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством ряд важнейших задач в своем Послании народу Казахстана, передает Zakon.kz.
В Послании народу Казахстана президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил ряд важнейших задач перед правительством.
Представленные президентом политические реформы, по сути, являются новым историческим периодом в укреплении государственного строительства и ярким примером реализации «Слышащего государства». Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
Алихан Смаилов отметил, что Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на ответственное и своевременное принятие соответствующих решений в данное сложное время без лишней бюрократизации государственного аппарата. Этим должны руководствоваться члены правительства и каждый государственный служащий.
16 марта Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана.