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09:00 18.03.2022

Внеочередное заседание правительства Казахстана – трансляция

правительство Фото: primeminister.kz
18 марта проходит внеочередное заседание правительства Казахстана. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством ряд важнейших задач в своем Послании народу Казахстана, передает Zakon.kz.

В Послании народу Казахстана президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил ряд важнейших задач перед правительством.

Представленные президентом политические реформы, по сути, являются новым историческим периодом в укреплении государственного строительства и ярким примером реализации «Слышащего государства». Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Алихан Смаилов отметил, что Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на ответственное и своевременное принятие соответствующих решений в данное сложное время без лишней бюрократизации государственного аппарата. Этим должны руководствоваться члены правительства и каждый государственный служащий.

16 марта Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана.

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