В Минэнерго рассказали о мерах борьбы с «серыми» майнерами
Ввиду бесконтрольного роста «серых» майнеров и аварийных случаев на электрических станциях с июня 2021 года образовался дефицит, который был покрыт за счет отрицательного сальдо-перетока от России в объеме порядка 300 млн кВтч.Министр энергетики РК Болат Акчулаков
Он добавил, что объем выработки электроэнергии по итогам 2021 года составил 114,4 млрд кВтч. План выработки электроэнергии на 2022 год – 114,4 млрд кВтч.
По его словам, продолжаются работы по выявлению незаконных субъектов цифрового майнинга, и в качестве дальнейшего регулирования данных субъектов прорабатывается ряд мер:
Принятие пакета законодательных поправок, предусматривающих:
- введение лицензирования деятельности по цифровому майнингу;
- определение квот на потребление электроэнергии субъектами цифрового майнинга.
Мораторий на подключение мощностей для новых майнеров.
Перевод субъектов цифрового майнинга на потребление электроэнергии от возобновляемых источников энергии и импорта.
8 февраля президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать кратное увеличение налога на майнинг.
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17 февраля вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов рассказал, что мешает найти «серых» майнеров.