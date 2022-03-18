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Законодательство РК
17:32 18.03.2022

В Минэнерго рассказали о мерах борьбы с «серыми» майнерами

Майнинг, Минэнерго, энергопотребление Фото: Zakon.kz
Продолжаются работы по выявлению незаконных субъектов цифрового майнинга, и в качестве дальнейшего регулирования данных субъектов прорабатывается ряд мер. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на коллегии ведомства, передает корреспондент Zakon.kz.
Ввиду бесконтрольного роста «серых» майнеров и аварийных случаев на электрических станциях с июня 2021 года образовался дефицит, который был покрыт за счет отрицательного сальдо-перетока от России в объеме порядка 300 млн кВтч.Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Он добавил, что объем выработки электроэнергии по итогам 2021 года составил 114,4 млрд кВтч. План выработки электроэнергии на 2022 год – 114,4 млрд кВтч. 

По его словам, продолжаются работы по выявлению незаконных субъектов цифрового майнинга, и в качестве дальнейшего регулирования данных субъектов прорабатывается ряд мер:

  1. Принятие пакета законодательных поправок, предусматривающих:

    - введение лицензирования деятельности по цифровому майнингу;

    - определение квот на потребление электроэнергии субъектами цифрового майнинга.

  2. Мораторий на подключение мощностей для новых майнеров.

  3. Перевод субъектов цифрового майнинга на потребление электроэнергии от возобновляемых источников энергии и импорта.

8 февраля президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать кратное увеличение налога на майнинг.

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