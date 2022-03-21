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10:00 21.03.2022

Казахстанцы отмечают Наурыз

Наурыз Казахстан Фото: Zakon.kz
С 2001 года Наурыз был объявлен государственным праздником. С 2009 года праздник отмечают три дня подряд – 21, 22 и 23 марта, сообщает Zakon.kz.

«Наурыз» означает «рождение весны», а Наурыз мейрамы – праздник весеннего обновления, начало нового года, которое совпадает с днем весеннего равноденствия. Это праздник торжества любви, плодородия и дружбы.

Наурыз мейрамы возник у народов Востока задолго до принятия мусульманства, поэтому лишен религиозной обрядности и направленности, это важный и древний фестиваль восточных народов.

Этот праздник отмечают не только в Казахстане, но и в Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане, Турции, Узбекистане, Туркменистане и некоторых регионах России.

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Многие виды традиционного празднования Наурыз мейрамы в Казахстане сохранились до сих пор. В наши дни он сопровождается играми, лошадиными скачками и другими национальными видами спорта – казакша курес, тогуз кумалак, кыз куу.

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Также проводятся айтысы – словесные состязания акынов в сопровождении домбры, в которых участвуют и мужчины, и женщины, и пожилые, и молодые, а также разнообразные представления и театральные сценки, представляющие национальные традиции и ритуалы, концерты, спектакли.

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Главным ритуальным блюдом этого праздника, как и у всех восточных народов, является наурыз коже, который состоит из семи ингредиентов: воды, мяса, соли, жира, муки, злаков (рис, кукуруза или пшеница) и молока.

Эти ингредиенты символизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту.

Раньше считалось, что счастливым в новом году будет тот, кто побывает в Наурыз в семи домах и пригласит к себе домой семерых гостей.

Редакция Zakon.kz поздравляет вас с праздником и предлагает прослушать подборку песен про Наурыз.

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