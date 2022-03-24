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13:09 24.03.2022

Токаев вручил госнаграды паралимпийцу Герлицу и двум тренерам

указ о награждении Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Құрмет» Александра Герлица и двух тренеров национальной паралимпийской сборной, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» опубликован на сайте Акорды.

За выдающиеся спортивные достижения на XIII зимних Паралимпийских играх в городе Пекине наградить орденом «Құрмет»:

  • Герлица Александра Александровича, спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»;

  • Ждановича Антона Владимировича, старшего тренера ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»;

  • Коломийца Василия Сергеевича, главного тренера ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан».

8 марта Казахстан выиграл первую медаль на зимней Паралимпиаде в Пекине. Тогда Александр Герлиц из Петропавловска завоевал бронзовую награду в биатлоне в гонке на 10 км.

Позднее стало известно, что паралимпиец получит не только премию, но и однокомнатную квартиру.

Анастасия Московчук
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