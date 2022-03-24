Токаев вручил госнаграды паралимпийцу Герлицу и двум тренерам
Соответствующий указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» опубликован на сайте Акорды.
За выдающиеся спортивные достижения на XIII зимних Паралимпийских играх в городе Пекине наградить орденом «Құрмет»:
Герлица Александра Александровича, спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»;
Ждановича Антона Владимировича, старшего тренера ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»;
Коломийца Василия Сергеевича, главного тренера ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан».
8 марта Казахстан выиграл первую медаль на зимней Паралимпиаде в Пекине. Тогда Александр Герлиц из Петропавловска завоевал бронзовую награду в биатлоне в гонке на 10 км.
Позднее стало известно, что паралимпиец получит не только премию, но и однокомнатную квартиру.