Токаев вручил госнаграды паралимпийцу Герлицу и двум тренерам

Соответствующий указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» опубликован на сайте Акорды.

За выдающиеся спортивные достижения на XIII зимних Паралимпийских играх в городе Пекине наградить орденом «Құрмет»: Герлица Александра Александровича, спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»;

Ждановича Антона Владимировича, старшего тренера ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»;

Коломийца Василия Сергеевича, главного тренера ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан».

8 марта Казахстан выиграл первую медаль на зимней Паралимпиаде в Пекине. Тогда Александр Герлиц из Петропавловска завоевал бронзовую награду в биатлоне в гонке на 10 км.

Позднее стало известно, что паралимпиец получит не только премию, но и однокомнатную квартиру.