Политика

Токаев вручил Жапарову высшую госнаграду Казахстана

президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент КР Садыр Жапаров, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 13:44 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова орденом "Алтын Қыран". Об этом 22 августа 2025 года рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении на церемонии награждения Касым-Жомарт Токаев отметил, что считает Садыра Жапарова настоящим лидером и опытным политиком, ведущим кыргызский народ к прогрессу.

"Мы высоко ценим ваш неустанный труд на пути к процветанию Кыргызстана. Благодаря вашей взвешенной политике страна вступила в новый этап развития. Экономика Кыргызстана демонстрирует высокие темпы роста. По вашей инициативе реализуются новые крупные проекты в различных сферах. Масштабные преобразования осуществляются в социальной сфере, а также в системе науки и образования. Все это, несомненно, укрепит экономику Кыргызстана и повысит его авторитет на международной арене. Ваши дальновидные шаги способствовали укреплению мира и стабильности в регионе. Абсолютно уверен, что под Вашим мудрым руководством братский кыргызский народ достигнет еще больших высот", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане искренне рады достижениям Кыргызстана.

"Братские казахский и кыргызский народы издревле связывают общие судьба, история и традиции. У нас схожие языки, менталитет и образ жизни. Сегодня между нашими странами установлены отношения, основанные на взаимном доверии и уважении. Крепнут наши союзнические связи. Динамично развивается стратегическое партнерство между двумя государствами, и Вы вносите в это неоценимый вклад. Благодаря нашим совместным усилиям казахско-кыргызское взаимодействие получило новый импульс. Выдвинуты новые инициативы, направленные на углубление стратегического партнерства", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, важные начинания, отвечающие интересам обеих стран, отражают подлинное братство и еще больше укрепляют дружбу Казахстана и Кыргызстана.

"В нынешнее неспокойное время объединение усилий имеет особое значение, поскольку наша нерушимая общность – это наше бесценное богатство. У выдающегося кыргызского акына Токтогула Сатылганова есть запоминающиеся слова: "Жақсы адамның белгісі – ел қамы үшін күйінер" ("Достойный человек – тот, кто переживает за судьбу своего народа"). В Казахстане хорошо знают, что Вы упорно трудитесь на благо кыргызского народа, верно ему служите и вносите огромный вклад в укрепление дружественных отношений между нашими народами. Поэтому я принял решение наградить Вас высшей государственной наградой Республики Казахстан – орденом "Алтын Қыран". Эта награда – знак особого уважения и искренней признательности Казахстана вам и всему кыргызскому народу", – заключил президент РК.

Фото: akorda.kz

Садыр Жапаров выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и всему казахскому народу за присуждение ему высшей государственной награды РК и подчеркнул, что воспринимает эту награду как знак особого уважения к кыргызскому народу.

Президент Кыргызстана также отметил, что этот жест свидетельствует о высоком уровне стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, выразив уверенность в том, что сотрудничество, выдержавшее испытание временем, будет укрепляться и в дальнейшем.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом 21 августа 2025 года. Его в аэропорту Манас встретил президент КР Садыр Жапаров.

22 августа официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит". Затем глава государства почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Позднее президенты РК и КР провели переговоры.

О том, какие заявления сделали Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров на седьмом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана, можете узнать здесь.

