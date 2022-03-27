11:54 27.03.2022
На ТЭЦ-2 Петропавловска снова произошла авария
Фото: Instagram/dtp_sko
Сообщается, что батареи в домах жителей Петропавловска опять остыли. По данным РГП «Казгидромет», температура воздуха в городе днем составила -2...-4°C, сообщает Zakon.kz.
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске, сообщил ситуационный центр при горакимате iKomek.
По информации центра, на вечер 26 марта работали всего два котла и две турбины.
Сообщается, что батареи в домах жителей Петропавловска снова остыли. По данным РГП «Казгидромет», температура воздуха в городе днем составила -2...-4°C.
21 марта на Петропавловской ТЭЦ-2 обрушилась одна из трех труб. Она повредила котельную. Под завалами погибла 37-летняя сотрудница.