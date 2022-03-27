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11:54 27.03.2022

На ТЭЦ-2 Петропавловска снова произошла авария

авария отопление Петропавловск Фото: Instagram/dtp_sko
Сообщается, что батареи в домах жителей Петропавловска опять остыли. По данным РГП «Казгидромет», температура воздуха в городе днем составила -2...-4°C, сообщает Zakon.kz.

Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске, сообщил ситуационный центр при горакимате iKomek.

По информации центра, на вечер 26 марта работали всего два котла и две турбины.

Сообщается, что батареи в домах жителей Петропавловска снова остыли. По данным РГП «Казгидромет», температура воздуха в городе днем составила -2...-4°C.

21 марта на Петропавловской ТЭЦ-2 обрушилась одна из трех труб. Она повредила котельную. Под завалами погибла 37-летняя сотрудница.

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