На ТЭЦ-2 Петропавловска снова произошла авария

Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске, сообщил ситуационный центр при горакимате iKomek.

По информации центра, на вечер 26 марта работали всего два котла и две турбины.

Сообщается, что батареи в домах жителей Петропавловска снова остыли. По данным РГП «Казгидромет», температура воздуха в городе днем составила -2...-4°C.

21 марта на Петропавловской ТЭЦ-2 обрушилась одна из трех труб. Она повредила котельную. Под завалами погибла 37-летняя сотрудница.