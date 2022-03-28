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01:40 28.03.2022

Азербайджан опроверг сообщения о выводе своих войск из села Фурух в Карабахе

Опровержение заявления МО РФ Фото: mod.gov.az
Министерство обороны Азербайджана опровергло заявление своих российских коллег том, что подразделения вооруженных сил республики вышли из села Фурух в Нагорном Карабахе, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении военного ведомства республики.

С сожалением сообщаем, что заявление МО РФ от 27 марта не соответствует действительности. Позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Фурух и окрестных высотах, являющихся неотъемлемой частью нашей страны, не изменились. Минобороны Азербайджанской республики

Отдельно подчеркивается, что «в Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах»».

В субботу Минобороны России информировало, что ВС Азербайджана вошли в зону ответственности миротворческого контингента России на территории Нагорного Карабаха, по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух было нанесено четыре удара беспилотником типа «Байрактар ТБ-2». Командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации, азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск.

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Константин Вноровский
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