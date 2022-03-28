Азербайджан опроверг сообщения о выводе своих войск из села Фурух в Карабахе

Об этом говорится в сообщении военного ведомства республики.

С сожалением сообщаем, что заявление МО РФ от 27 марта не соответствует действительности. Позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Фурух и окрестных высотах, являющихся неотъемлемой частью нашей страны, не изменились. Минобороны Азербайджанской республики

Отдельно подчеркивается, что «в Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах»».

В субботу Минобороны России информировало, что ВС Азербайджана вошли в зону ответственности миротворческого контингента России на территории Нагорного Карабаха, по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух было нанесено четыре удара беспилотником типа «Байрактар ТБ-2». Командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации, азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск.