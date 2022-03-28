Минимальную сумму по алиментам предложили установить не ниже прожиточного минимума

По словам мажилисмена, вопрос взыскания алиментов остается на сегодня острой социальной проблемой.

Из года в год у нас задолженность по общей сумме возрастает и количество неплательщиков тоже растет. Тут много пробелов, в том числе сегодня нет действенного правового механизма, чтобы можно было выявить реальные доходы должников, а также (есть факты. – Прим. ред.), когда работодатели идут на сговор с должниками, занижают официальную сумму зарплаты. Не способствует качественному решению вопроса получения алиментных выплат практика, когда суды при образовании у должника задолженности налагают на него штраф, который еще больше повергает неплательщика по алиментам в заведомо неисполнимый судебный акт. Депутат Мажилиса Парламента РК Магеррам Магеррамов

Кроме того, серьезной проблемой является вопрос розыска места проживания, работы, имущества должника.

Очень часто эта проблема ложится на плечи самих взыскателей, понятно, что вероятность положительного результата мала. На мой взгляд, надо прекратить также практику, когда должник один раз в два или три месяца может заплатить какую-то сумму, допустим, 5 или 10 тыс. тенге, и он уже не будет считаться злостным неплательщиком. Есть в некоторых случаях объективные причины, по которым человек не может выплатить всю сумму, но, с другой стороны, есть и нравственная сторона вопроса. За этими сухими цифрами стоят живые дети, которые нуждаются в этих алиментах. Магеррам Магеррамов

По мнению мажилисмена, несправедливо, когда взрослые люди пошли на развод, и при этом человек, который должен алименты своему ребенку, их не выплачивает, а платит 5-10 тыс. тенге.

Второй момент – тот человек, на попечении которого остался ребенок, всю заботу о нем берет на себя. Когда ребенок болеет, не спит ночами, в ту же поликлинику бегает с ним, обеспечивает досуг и прочее, в то время когда тот, кто должен выплачивать алименты, избегает этого всяческими методами. Мне кажется, нужно, с учетом, что этот вопрос касается детей, принять норму, когда сумма выплат на момент взыскания алиментов будет не ниже прожиточного минимума. Как будет родитель решать этот вопрос – это уже его проблемы. Повторюсь, это касается детей. Магеррам Магеррамов

Сегодня величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат равна 34 302 тенге.

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