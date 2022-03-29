13:49 29.03.2022
Не преждевременно – Тугжанов об отмене масочного режима в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о том, не рано ли в Казахстане отказались от масочного режима, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались у зампремьера, не преждевременна ли отмена масочного режима, учитывая то, что пандемия коронавируса еще не закончилась.
Нет, не преждевременна. Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов
Кроме того, зампремьера отметил, что в стране также предоставлена возможность работать 100% субъектов МСБ. При этом он напомнил о сохранении некоторых карантинных требований.
В соседних странах темпы заражения еще не снижены. Поэтому ограничения при пересечении границ мы не убирали – это паспорта вакцинации, ПЦР-тестирование.Ералы Тугжанов
Ранее зампремьера объяснил, почему всем казахстанцам разрешили прививаться Pfizer.
24 марта Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане было принято решение отменить обязательное ношение масок в помещениях. Это было сделано с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.
26 марта главный санврач Казахстана подписала соответствующее постановление.