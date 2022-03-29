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13:49 29.03.2022

Не преждевременно – Тугжанов об отмене масочного режима в Казахстане

рк, маски, помещения, отмена, тугжанов, комментарий Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о том, не рано ли в Казахстане отказались от масочного режима, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у зампремьера, не преждевременна ли отмена масочного режима, учитывая то, что пандемия коронавируса еще не закончилась.

Нет, не преждевременна. Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов

Кроме того, зампремьера отметил, что в стране также предоставлена возможность работать 100% субъектов МСБ. При этом он напомнил о сохранении некоторых карантинных требований.

В соседних странах темпы заражения еще не снижены. Поэтому ограничения при пересечении границ мы не убирали – это паспорта вакцинации, ПЦР-тестирование.Ералы Тугжанов

Ранее зампремьера объяснил, почему всем казахстанцам разрешили прививаться Pfizer.

24 марта Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане было принято решение отменить обязательное ношение масок в помещениях. Это было сделано с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

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26 марта главный санврач Казахстана подписала соответствующее постановление.

Мадина Мамырханова
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