Не преждевременно – Тугжанов об отмене масочного режима в Казахстане

Журналисты поинтересовались у зампремьера, не преждевременна ли отмена масочного режима, учитывая то, что пандемия коронавируса еще не закончилась.

Нет, не преждевременна. Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов

Кроме того, зампремьера отметил, что в стране также предоставлена возможность работать 100% субъектов МСБ. При этом он напомнил о сохранении некоторых карантинных требований.

В соседних странах темпы заражения еще не снижены. Поэтому ограничения при пересечении границ мы не убирали – это паспорта вакцинации, ПЦР-тестирование. Ералы Тугжанов

Ранее зампремьера объяснил, почему всем казахстанцам разрешили прививаться Pfizer.

24 марта Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане было принято решение отменить обязательное ношение масок в помещениях. Это было сделано с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

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26 марта главный санврач Казахстана подписала соответствующее постановление.