16:00 29.03.2022
Четвертая четверть начнется в традиционном формате – МОН РК
Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова рассказала, что масочный режим в школах отменяется, при этом ряд санитарно-эпидемиологических требований в виде дезинфекции и проветривания остается, передает корреспондент Zakon.kz.
Послезавтра начинается четвертая четверть. Она является завершающей четвертью и одной из основных, потому что непосредственно совпадает с окончанием учебного года. Продлится она восемь недель. На сегодня у нас очень хорошая новость – четвертая четверть начнется в традиционном формате.Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова
Глава комитета напомнила, что ранее Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о том, что возвращается кабинетная система во всех школах, отменяется социальная дистанция, отменяется масочный режим и отменяется система Ashyq для родителей и в целом.
В Казахстане отменили масочный режим в помещениях
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Но, конечно же, вместе с тем необходимо будет поддерживать те санитарно-эпидемиологические требования, которые есть на сегодня, – они сохраняются. В данном случае все руководители учреждений образования должны будут соблюдать условия дезинфекции, проветривания помещений и так далее.Гульмира Каримова
Ранее заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о том, не рано ли в Казахстане отказались от масочного режима.