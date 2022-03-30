Непогода в Казахстане: за сутки спасено и эвакуировано 814 человек

За сутки спасательными подразделениями в Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской областях спасено и эвакуировано 814 человек, из них 101 детей и 3 беременных женщин. Всего в аварийно-спасательных работах задействовано 539 человек и 277 единиц техники МЧС, МВД, местных исполнительных органов и дорожных служб. Пресс-служба МЧС РК

Всего в аварийно-спасательных работах задействовано 539 человек и 277 единиц техники МЧС, МВД, местных исполнительных органов и дорожных служб.

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В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской областях в пунктах обогрева находятся 89 человек, из них 11 детей.

Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 40 пунктов временного обогрева. Дорожными службами проводится работа по расчистке снега. Пресс-служба МЧС РК

По информации ведомства, в настоящее время в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях закрыты 111 участков автодорог, из них 52 республиканского и 59 областного значения.

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На блок-постах находятся 1434 ед. техники: из них 946 легковых, 482 грузовых и шесть автобусов.

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В Акмолинской области – 735 ед. техники (легковых – 547, грузовых – 188), в Карагандинской – 532 (легковых – 318, грузовых – 208 и 6 автобусов), в Костанайской – 57 ед. техники (легковых – 35, грузовых – 22), в Павлодарской – 110 ед. техники (легковых – 46, грузовых – 64).

За истекшие сутки в Нур-Султане, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях в результате сильного шквального ветра произошли срывы кровель и падения деревьев, а также частичное отключение электроэнергии.

Как сообщили в МЧС РК, в результате чрезвычайных ситуаций в Нур-Султане, Алматы, Алматинской области пострадали шесть человек, из них трое детей.