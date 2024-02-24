"КазАвтоЖол" предоставил информацию о закрытых из-за непогоды республиканских трассах

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" предоставил информацию о трассах, закрытых 24 февраля 2024 года из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 9:30, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения транспорта, которое действует на автодороге республиканского значения в Жетысуской области.

"Республиканская автодорога общей протяженностью 100 км Ушарал – Достык (участок от станции Коктума до станции Достык)", – следует из сообщения "КазАвтоЖола".

В нацкомпании уточнили, что ограничение движения действует для всех видов автотранспорта.

На автодорогах республиканского значения задействовано 218 единиц техники и 231 человек АО "НК "КазАвтоЖол".

Фото: Telegram/qazavtojol

О введении ограничения движения для всех видов автотранспортных средств на автодороге республиканского значения Ушарал – Достык сообщалось еще 23 февраля 2024 года.