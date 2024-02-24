Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"КазАвтоЖол" предоставил информацию о закрытых из-за непогоды республиканских трассах

"КазАвтоЖол" предоставил информацию о закрытых из-за непогоды республиканских трассах Фото: unsplash
Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" предоставил информацию о трассах, закрытых 24 февраля 2024 года из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 9:30, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения транспорта, которое действует на автодороге республиканского значения в Жетысуской области.

"Республиканская автодорога общей протяженностью 100 км Ушарал – Достык (участок от станции Коктума до станции Достык)", – следует из сообщения "КазАвтоЖола".

В нацкомпании уточнили, что ограничение движения действует для всех видов автотранспорта.

На автодорогах республиканского значения задействовано 218 единиц техники и 231 человек АО "НК "КазАвтоЖол".

Фото: Telegram/qazavtojol

О введении ограничения движения для всех видов автотранспортных средств на автодороге республиканского значения Ушарал – Достык сообщалось еще 23 февраля 2024 года.

Читайте также

В каких городах Казахстана 24 февраля будут неблагоприятные метеоусловия
В каких городах Казахстана 24 февраля будут неблагоприятные метеоусловия
Как казахстанцам подготовиться к всеобщему декларированию
Как казахстанцам подготовиться ко всеобщему декларированию
Морозы до -33°С, снег и туман: прогноз погоды от "Казгидромет" на 24 февраля
Морозы до -33°С, снег и туман: прогноз погоды от "Казгидромета" на 24 февраля
Динара Халдарова
Жетысуская область Казавтожол Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, обращение, смена часового пояса, Казахстан
Минцифры выступило с важным обращением к казахстанцам из-за смены часового пояса
паводки в Алматинской области
Мощный поток реки с мутной водой обеспокоил жителей Каскелена
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
Каких погодных сюрпризов ждать казахстанцам 24, 25 и 26 февраля
Каких погодных сюрпризов ждать казахстанцам 24, 25 и 26 февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: