"КазАвтоЖол" предоставил информацию о закрытых из-за непогоды республиканских трассах
По состоянию на 9:30, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения транспорта, которое действует на автодороге республиканского значения в Жетысуской области.
"Республиканская автодорога общей протяженностью 100 км Ушарал – Достык (участок от станции Коктума до станции Достык)", – следует из сообщения "КазАвтоЖола".
В нацкомпании уточнили, что ограничение движения действует для всех видов автотранспорта.
На автодорогах республиканского значения задействовано 218 единиц техники и 231 человек АО "НК "КазАвтоЖол".
Фото: Telegram/qazavtojol
О введении ограничения движения для всех видов автотранспортных средств на автодороге республиканского значения Ушарал – Достык сообщалось еще 23 февраля 2024 года.