Рамадан-2022: какие мероприятия будут организованы в Алматы

По его словам, все мечети Алматы подготовлены к месяцу Рамадан.

В этом году намаз-таравих с чтением Корана будет проводиться в 47 мечетях города, в остальных пяти мечетях – без чтения Корана. Рамадан – месяц Корана, поэтому в этом месяце в мечетях города пройдут курсы по азбуке и молитве. Главный имам Алматы Толеби Оспан

Имам отметил, что в Центральной мечети Алматы будет установлен «шатер Рамадана», где ежедневно будут трапезничать до 500 человек. Городские мечети также будут обеспечивать питание. Желающие провести ауызашар (ифтар) могут обратиться к ответственным специалистам мечетей.

В первый день Рамадана на улицах города будет роздано 100 тыс. порций воды и фиников. В мероприятии примут участие молодежные группы и блогеры во главе с имамами. Также пройдут эстафеты «Подари подарок ближнему» и «Жарапазан». Толеби Оспан

Имам сообщил, что в первый день Рамадана после пятничной молитвы в алматинских мечетях проведут мероприятие под названием «Платформа для ответов на вопросы о посте», где бесплатно раздадут брошюру (10 тыс. экземпляров на казахском и 5 тыс. экземпляров на русском языке), изданную «Муфтиятом», брошюры (15 тыс. экземпляров) с графиком поста и краткое руководство по Оразе (5 тыс. экземпляров).

Сайт azan.kz алматинского офиса ежедневно посещают более 20 тыс. читателей. Во время Рамадана количество людей, ищущих информацию о посте, превысит 50 тыс. человек. Бывают случаи, когда сайт перестает работать из-за большого количества посетителей одновременно. Именно поэтому страница azan.kz/ru/ramadan дополнительно доступна на казахском и русском языках. Толеби Оспан

Кроме того, запущен новый сайт ramadan2022.kz, на котором размещены информация о посте, а также расписание проповедей в Центральной мечети Алматы, где читается Коран во время намаза таравих, список халяль-сертифицированных ресторанов.

Напомним, священный месяц Рамадан начнется 2 апреля и закончится 1 мая. Пост продлится 30 дней. Ораза айт будет отмечаться 2 мая, Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 28 апреля. В 2022 году сумма фитр-садака установлена ​​в размере 500 тенге.

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