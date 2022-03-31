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Законодательство РК
10:47 31.03.2022

Крематорий в Алматы: сколько средств выделили на строительство

алматы, крематорий, строительство, проект, сумма, акимат Фото: unsplash
В акимате Алматы назвали сумму, выделенную на строительство крематория, передает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, «работы по строительству крематория завершены в декабре 2021 года».

1 527 670 000 тенге выделено государственных средств (республиканский бюджет – 1 212 866 000 тенге, местный бюджет – 314 806 000 тенге). На сегодня ведутся работы по прокладке наружных инженерных сетей, в том числе сети газоснабжения для функционирования установленных печей, – говорится в ответе акимата Алматы на запрос Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что ориентировочный срок запуска крематория при Патологоанатомическом бюро по адресу: Алатауский район, ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2 – май 2022 года.

Правила функционирования крематория, а также правила приема умерших на кремацию в настоящее время находятся в разработке. После завершения прокладки наружных инженерных сетей начнутся процедуры по приему-передаче объекта эксплуатирующей организации при Управлении общественного здоровья города Алматы.Пресс-служба акимата Алматы

В июне 2020 года сообщалось, что в Алматы планируют построить крематорий. Тогда были начаты работы по разработке проектно-сметной документации.

Позднее глава Управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев сообщил, что завершение строительства крематория запланировано на сентябрь 2021 года.

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