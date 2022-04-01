Задержан экс-управляющий директор ТОО «Оператор РОП» – Антикор

Он подозревается в совершении хищения вверенных денежных средств в сумме свыше 13 млрд тенге путем установления завышенной стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, незаконно перечислив их в ТОО «RecyclingCompany», тем самым причинив ущерб государству в лице АО «Жасыл Даму» (правопреемник ТОО «Оператор РОП») в особо крупном размере. Пресс-служба Антикоррупционной службы

По данным ведомства, преступные действия совершались в период 2016-2019 годы совместно с другими работниками ТОО «Оператор РОП».

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Итоговая правовая оценка его действиям будет дана судом. Пресс-служба Антикоррупционной службы

Напомним, 19 января стало известно, что деятельность ТОО «Оператор РОП» по утильсбору прекращена.

21 января президент Казахстана на встрече с бизнесменами раскритиковал деятельность «Оператор РОП» и предложил передать функции оператора государственной организации.