18:52 01.04.2022
Задержан экс-управляющий директор ТОО «Оператор РОП» – Антикор
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Агентством РК по противодействию коррупции по подозрению в хищении свыше 13 млрд тенге задержан бывший управляющий директор ТОО «Оператор РОП», передает Zakon.kz.
Он подозревается в совершении хищения вверенных денежных средств в сумме свыше 13 млрд тенге путем установления завышенной стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, незаконно перечислив их в ТОО «RecyclingCompany», тем самым причинив ущерб государству в лице АО «Жасыл Даму» (правопреемник ТОО «Оператор РОП») в особо крупном размере.Пресс-служба Антикоррупционной службы
По данным ведомства, преступные действия совершались в период 2016-2019 годы совместно с другими работниками ТОО «Оператор РОП».
С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Итоговая правовая оценка его действиям будет дана судом.Пресс-служба Антикоррупционной службы
Напомним, 19 января стало известно, что деятельность ТОО «Оператор РОП» по утильсбору прекращена.
21 января президент Казахстана на встрече с бизнесменами раскритиковал деятельность «Оператор РОП» и предложил передать функции оператора государственной организации.