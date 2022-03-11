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Законодательство РК
09:26 11.03.2022

Экс-гендиректора «Оператор РОП» подозревают в хищении 20 млрд тенге

начато досудебное расследование Фото: Zakon.kz
Начато досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Оператор РОП». Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК, передает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Оператор РОП» по факту хищения денежных средств предприятия на сумму более 20 млрд тенге в период 2016-2021 годы путем установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств. Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В ведомстве уточили, что бывший генеральный директор ТОО «Оператор РОП» с санкции суда заключена под стражу.

Вместе с тем, ранее по подозрению в совершении коррупционного преступления задержаны вице-министр экологии и председатель правления ТОО «Оператор РОП», - добавили в пресс-службе.

Расследование продолжается.

Напомним, 19 января стало известно, деятельность ТОО «Оператор РОП» по утильсбору прекращена.

21 января президент Казахстана на встрече с бизнесменами раскритиковал деятельность «Оператор РОП» и предложил передать функции оператора государственной организации.

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