09:26 11.03.2022
Экс-гендиректора «Оператор РОП» подозревают в хищении 20 млрд тенге
Фото: Zakon.kz
Начато досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Оператор РОП». Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК, передает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Оператор РОП» по факту хищения денежных средств предприятия на сумму более 20 млрд тенге в период 2016-2021 годы путем установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств. Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
В ведомстве уточили, что бывший генеральный директор ТОО «Оператор РОП» с санкции суда заключена под стражу.
Вместе с тем, ранее по подозрению в совершении коррупционного преступления задержаны вице-министр экологии и председатель правления ТОО «Оператор РОП», - добавили в пресс-службе.
Расследование продолжается.
Напомним, 19 января стало известно, деятельность ТОО «Оператор РОП» по утильсбору прекращена.
21 января президент Казахстана на встрече с бизнесменами раскритиковал деятельность «Оператор РОП» и предложил передать функции оператора государственной организации.