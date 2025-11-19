#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Юная певица из Казахстана прошла в финал российского шоу "Голос. Дети"

Жасмина Тузелова, певица, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 09:41 Фото: gov.kz
12-летняя солистка творческой студии "Жас сарбаз" Жасмина Тузелова вышла в финал 12-го сезона российского шоу "Голос. Дети". Подробности музыкальной карьеры юной казахстанки озвучили Zakon.kz в пресс-службе Министерства обороны (МО).

Известно, что свой путь в проекте она начала со слепых прослушиваний. Исполнив первую композицию, она привлекла внимание всех трех наставников.

"Представлять Казахстан на большой сцене – для меня большая честь. Каждую песню я исполняю сердцем и хочу, чтобы люди чувствовали мою любовь к Родине", – сказала юная певица.

Также в ведомстве рассказали, что 12-летняя алматинка родилась в семье ветерана Афганской войны Муратбека Утеева. Вокалом начала заниматься с пяти лет.

Несмотря на возраст, у Жасмины есть впечатляющие достижения.

В восемь лет она завоевала Гран-при национального конкурса "Бала дауысы". В 2023 году Жасмина блестяще выступила в финале международного фестиваля "Детская Новая волна".

Фото: gov.kz

А в 2025 году вместе с коллективом Центрального военного оркестра и Центрального ансамбля приняла участие в XVII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", посвященном 80-летию Великой Победы. На Красной площади она исполнила легендарную песню "Әлия".

"Жасмина с малых лет увлекается творчеством. Каждая ее победа – результат большого труда. Мы счастливы, что наша дочь вдохновляет других детей и учит их верить в себя", – поделилась мама Гульзия Утеева.

12-й сезон шоу "Голос. Дети" стартовал 5 сентября 2025 года. Наставниками стали Дима Билан, Владимир Пресняков, Аида Гарифуллина и Наталья Подольская. Ведущая – Яна Чурикова.

Ранее стало известно, что танцоры 56-летней российской исполнительницы Татьяны Булановой супруги Максим и Алена Алалыкины, ставшие популярными после "энергосберегающего" выступления, покинули команду из-за разногласий с директором певицы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
