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10:34 06.04.2022

В Минэнерго рассказали о работе КТК после аварии

авария на КТК Фото: pixabay
Министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах Мажилиса рассказал, как обстоит ситуация на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) с отгрузкой казахстанской нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

Болат Акчулаков отметил, что по-прежнему работает один причал.

Если до 10-15 апреля, как мы говорили, успеют ремонт сделать, то сильно не повлияет на добычу. Если задержатся на месяц, да, потери будут. На самом деле у нас запасы перевыполнения были еще в начале года. Поэтому с учетом его у нас потери до середины апреля нет. Болат Акчулаков

Напомним, 20 марта при пятибалльном шторме, когда ветер сместил силовой каркас одного из трех плавучих шлангов (они используются для отгрузки нефти на танкеры), был поврежден комплекс оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Позднее КТК сообщил о повреждении второго выносного причального устройства (ВПУ-2) после шторма.

28 марта в КТК заявили, что возобновлена работа на одном из причалов.

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