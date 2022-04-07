Imanbek анонсировал мировое турне по Европе и США

Rahmet tour наконец-то анонсирован. Следите за датами, – отметил в подписи к публикации Иманбек.

Комментаторы уточнили, что это «работа мечты», и пожелали удачи артисту.

Нью Йорк, Торонто, Бостон, Вашингтон – базару нет; Ты заслужил! Хорошо, больше трех месяцев без передышки! – добавили пользователи.

Imanbek приобрел известность после того, как получил Grammy за ремикс песни «Roses» американского исполнителя SAINt JHN.