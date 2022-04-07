11:45 07.04.2022
Imanbek анонсировал мировое турне по Европе и США
Фото: Instagram.com/imanbekmusic
Казахстанский диджей и музыкальный продюсер Imanbek (Иманбек Зейкенов) на странице в Instagram анонсировал мировое турне, сообщает Zakon.kz.
Rahmet tour наконец-то анонсирован. Следите за датами, – отметил в подписи к публикации Иманбек.
Комментаторы уточнили, что это «работа мечты», и пожелали удачи артисту.
Нью Йорк, Торонто, Бостон, Вашингтон – базару нет;
Ты заслужил!
Хорошо, больше трех месяцев без передышки! – добавили пользователи.
Imanbek приобрел известность после того, как получил Grammy за ремикс песни «Roses» американского исполнителя SAINt JHN.
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