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Законодательство РК
17:01 07.04.2022

Назначен новый аким Атырауской области

атырауская область, аким, серик шапкенов, назначение Фото: gov.kz
Серик Шапкенов назначен акимом Атырауской области. На этом посту он сменил Махамбета Досмухамбетова, который был акимом региона с декабря 2019 года, передает Zakon.kz.

Соответствующий указ президента Казахстана опубликовали на сайте Акорды.

Назначить Шапкенова Серика Жамбуловича акимом Атырауской области, освободив от должности министра труда и социальной защиты населения РК, – говорится в тексте документа.

Другим указом главы государства Махамбет Досмухамбетов «освобожден от должности акима Атырауской области», которую он занимал с 18 декабря 2019 года.

Серик Шапкенов родился в июле 1979 года в селе Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области.

Трудовой стаж:

  • преподаватель Западно-Казахстанского государственного университета (2000-2001);

  • ведущий специалист фонда охраны окружающей среды акима Западно-Казахстанской области, ведущий специалист дирекции природопользования акима ЗКО (2001-2002);

  • ведущий, главный специалист управления финансов акима ЗКО (2002-2006);

  • начальник отдела департамента экономики и бюджетного планирования ЗКО, начальник отдела, заместитель директора департамента сельского хозяйства ЗКО (2006-2007);

  • заместитель начальника управления экономики и бюджетного планирования ЗКО (с 2007);

  • начальник управления экономики и бюджетного планирования ЗКО (09.2009 – 01.2012);

  • заместитель акима ЗКО (01.2012 – 27.08.2012);

  • первый заместитель акима ЗКО (27.08.2012 – 12.2014);

  • государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК (01.2015 – 07.2016);

  • аким Атырау (07.2016 – 28.06.2018);

  • первый заместитель акима Атырауской области (28.06.2018 – 05.2020);

  • вице-министр труда и социальной защиты населения РК (06.2020 – 18.01.2021);

  • министр труда и социальной защиты населения РК (18.01.2021, переназначен с 11.01.2022).

Ранее Касым-Жомарт Токаев сменил акимов Жамбылской и Кызылординской областей.

Динара Халдарова
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