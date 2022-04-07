17:19 07.04.2022
Токаев выразил признательность экс-акимам Атырауской, Жамбылской и Кызылординской областей
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил признательность экс-акимам Атырауской, Жамбылской и Кызылординской областей, передает Zakon.kz.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Махамбету Досмухамбетову, Бердибеку Сапарбаеву, Гульшаре Абдыкаликовой за работу на должностях акимов Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областей, - говорится в сообщении.
Ранее Касым-Жомарт Токаев сменил акимов Жамбылской, Кызылординской и Атырауской областей.