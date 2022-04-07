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Законодательство РК
17:19 07.04.2022

Токаев выразил признательность экс-акимам Атырауской, Жамбылской и Кызылординской областей

токаев, экс-акимы, признательность Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил признательность экс-акимам Атырауской, Жамбылской и Кызылординской областей, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Махамбету Досмухамбетову, Бердибеку Сапарбаеву, Гульшаре Абдыкаликовой за работу на должностях акимов Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областей, - говорится в сообщении.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сменил акимов Жамбылской, Кызылординской и Атырауской областей.

Динара Халдарова
Абдыкаликова Гульшара Досмухамбетов Махамбет Сапарбаев Бердибек Токаев Касым-Жомарт Атырауская область Жамбылская область Казахстан Кызылординская область
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