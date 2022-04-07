Токаев выразил признательность экс-акимам Атырауской, Жамбылской и Кызылординской областей

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Махамбету Досмухамбетову, Бердибеку Сапарбаеву, Гульшаре Абдыкаликовой за работу на должностях акимов Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областей, - говорится в сообщении.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сменил акимов Жамбылской, Кызылординской и Атырауской областей.