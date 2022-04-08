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16:40 08.04.2022

В Москве простились с Владимиром Жириновским

москва, жириновский, прощание Фото: Instagram/zhirinovskiy
В Колонном зале Дома союзов в Москве прошла церемония прощания с лидером Либерально-демократической партии России Владимиром Жириновским, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Госдумы, проститься с Владимиром Жириновским приехали президент РФ Владимир Путин, председатель ГД Вячеслав Володин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, депутаты, сенаторы, политики и общественные деятели.

Жириновский

Фото: duma.gov.ru

москва, жириновский, прощание

Фото: duma.gov.ru

Всем казалось, Жириновский вечен. Это действительно так. Он вечен в нашей памяти, в памяти тех, кто придет после нас. Наша ответственность перед ним – сохранить созданную им Либерально-демократическую партию России, сохранить и умножить, как бы это ни было сложно, те инициативы, программы, которые начаты Владимиром Вольфовичем, – отметил временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

москва, жириновский, прощание

Фото: duma.gov.ru

Леонид Слуцкий добавил, что уход лидера ЛДПР – невосполнимая утрата, горечь от которой останется навсегда.

Церемонию отпевания Жириновского провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

москва, жириновский, прощание

Фото: duma.gov.ru

москва, жириновский, прощание

Фото: duma.gov.ru

отпевание

Фото: duma.gov.ru

москва, жириновский, прощание

Фото: duma.gov.ru

москва, жириновский, прощание

Фото: duma.gov.ru

Владимир Путин прибыл в Колонный зал незадолго до начала гражданской панихиды.

Владимира Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище.

москва, жириновский, прощание

Фото: duma.gov.ru

В начале февраля лидера партии ЛДПР Владимир Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Ведущие специалисты, врачи до последнего боролись за его жизнь. Но 6 апреля политика не стало. Ему было 75 лет.

  • Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алматы. В 1970 году с отличием окончил историко-филологический факультет Института восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. Доктор философских наук, профессор.

  • 13 декабря 1989 года Владимир Жириновский принял участие в собрании инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС, позднее ЛДПР). Спустя год, 31 марта 1990 года, на учредительном съезде партии Владимир Жириновский был избран ее председателем. С тех пор более 30 лет бессменно возглавлял ее, а с 2017 года — и ее Высший совет. Также он был депутатом всех восьми созывов Государственной думы РФ – в ГД работал с 1993 года. С 2000 по 2011 год занимал пост заместителя председателя ГД, в 1993-1999 годах и с 2011 года возглавлял фракцию ЛДПР.

Ирина Лукичева
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