В Москве простились с Владимиром Жириновским

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алматы. В 1970 году с отличием окончил историко-филологический факультет Института восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. Доктор философских наук, профессор.

13 декабря 1989 года Владимир Жириновский принял участие в собрании инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС, позднее ЛДПР). Спустя год, 31 марта 1990 года, на учредительном съезде партии Владимир Жириновский был избран ее председателем. С тех пор более 30 лет бессменно возглавлял ее, а с 2017 года — и ее Высший совет. Также он был депутатом всех восьми созывов Государственной думы РФ – в ГД работал с 1993 года. С 2000 по 2011 год занимал пост заместителя председателя ГД, в 1993-1999 годах и с 2011 года возглавлял фракцию ЛДПР.