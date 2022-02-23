По делу финпирамид Mudarabah Capital и Astex задержан еще один подозреваемый

Ранее в соцсетях появилась информация, что экс-сотрудник правоохранительных органов якобы получил более 10 млн тенге в рамках уголовного дела о преступной деятельности финпирамид Mudarabah Capital и Astex. Сообщалось, что 4 февраля при получении взятки он был задержан сотрудниками Департамента собственной безопасности МВД РК и Управления собственной безопасности ДП Алматы. Взятка якобы вымогалась у одного из фигурантов дела.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской ДП.

Департамент полиции Алматы подтверждает факт задержания мужчины, который обманным путем завладел чужими денежными средствами. Данный факт в настоящее время расследуется Управлением собственной безопасности ДП Алматы. Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве уточнили, что факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 190 ч. 2 УК РК («Мошенничество»).

Подозреваемый задержан и с санкции суда взят под стражу. Пресс-служба ДП Алматы

При этом в ведомстве отметили, что «подозреваемый никакого отношения к правоохранительным органам не имеет».

Напомним, в апреле 2021 года казахстанцы обратились в полицию с заявлением на руководство компании Astex и ее партнеров.

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В мае стало известно, что жертв финансовой пирамиды ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology» разыскивает полиция Алматы.

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В октябре сообщалось, что руководитель компании Mudaraban Capital – финансовой пирамиды, которую рекламировали звезды, взят под стражу в Алматы.

В феврале 2022 года стало известно, что известного казахстанского вайнера Мейржана Туребаева, актеров Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой. Туребаев и Шерниязов были отпущены под залог, а Саидбаева объявили в розыск.