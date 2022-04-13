На рынке «Алтын Орда» выявили нарушения на 1,6 млрд тенге

Айдар Абилдабеков сообщил, что «Алтын Орда» является самым большим рынком в Центральной Азии – его площадь составляет примерно 28-29 га.

По поручению Генпрокуратуры была проведена проверка деятельности рынка. Представители налоговых органов выявили нарушения на 1,6 млрд тенге. Из них более 1,1 млрд тенге возместили уже. Выявлены также нарушения в части ветеринарии, многие объекты были построены без соответствующего разрешения. Заместитель председателя Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков

Всего, по его данным, на сегодня в Казахстане 761 базар, 515 – продовольственные.

При этом он отметил, что планируется все рынки страны модернизировать, чтобы сделать их современными местами торговли.

8 февраля Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил навести порядок в сфере торговли – в качестве негативного примера он привел алматинский рынок «Алтын Орда».