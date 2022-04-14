Руслан Желдибай назначен пресс-секретарем президента

Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

· Университет Уорик (Великобритания)

Трудовой стаж:

· Редактор на телеканале «Казахстан» (2012).

· Руководитель отдела, продюсер на телеканале «Алматы» (2012-2018).

· И.о. руководителя, руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК (2018-2019).

· Заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК (2019-2020).

· Заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК (05.2020-02.2022).

· Заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК (с 02.2022).

29 марта Берик Уали был освобожден от должности пресс-секретаря президента. Он был назначен председателем правления АО «Агентство «Хабар».