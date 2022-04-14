Руслан Желдибай назначен пресс-секретарем президента
Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова
· Университет Уорик (Великобритания)
Трудовой стаж:
· Редактор на телеканале «Казахстан» (2012).
· Руководитель отдела, продюсер на телеканале «Алматы» (2012-2018).
· И.о. руководителя, руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК (2018-2019).
· Заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК (2019-2020).
· Заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК (05.2020-02.2022).
· Заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК (с 02.2022).
29 марта Берик Уали был освобожден от должности пресс-секретаря президента. Он был назначен председателем правления АО «Агентство «Хабар».