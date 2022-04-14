Назначен новый глава «Жасыл даму»

С ноября 2001 по июль 2006 года Ержан Сарсенбай работал в Министерстве финансов Республики Казахстан в должности от ведущего специалиста до руководителя управления.

С июля 2006 по апрель 2007 года – заведующий сектором науки и инновационной деятельности отдела социально-культурного развития канцелярии премьер-министра РК.

С мая 2007 по ноябрь 2010 года – начальник управления агентского обслуживания проектов АО «Банк развития Казахстана».

С мая 2011 по февраль 2014 года – директор департамента кредитования и кредитного администрирования АО «НК Продкорпорация».

С января 2015 по февраль 2017 года – заместитель директора департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.

С февраля 2017 по февраль 2021 года – директор департамента управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства национальной экономики РК.

С февраля 2021 по февраль 2022 года – председатель правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства».

Ранее стало известно, что Жанат Самат покинула пост председателя правления АО «Жасыл даму». Эту должность она занимала с 1 февраля 2022 года.