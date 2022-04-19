Шавкат Рахмонов подписал новый контракт с UFC

Об этом файтер сообщил на своей странице в Twitter.

Соглашение рассчитано на несколько боев.

15 апреля стало известно, что американец UFC Нил Мэгни по кличке Гаитянская сенсация известил своих фанатов о бое против казахстанца Шавката Рахмонова в UFC. Данный поединок в полусреднем весе 27-летнего казахстанца и 34-летнего американца планируется провести в Лас-Вегасе 25 июня. На текущий момент Нил Мэгни и Шавкат Рахмонов занимают соответственно 10-ю и 15-ю позиции в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

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Напомним, последний поединок Шавката Рахмонова в UFC прошел 6 февраля с Карлстоном Харрисом в Лас-Вегасе. Казахстанец нокаутировал представителя Гайаны и победу посвятил жертвам январских событий.

Для Рахмонова это третья победа в UFC в трех боях. Ранее Номад одержал две победы над бразильскими файтерами Алексом Оливейрой и Мишелем Празерисом. Также это 15-я победа Шавката Рахмонова из 15 поединков в профи. Для Харриса это поражение стало первым в UFC и пятым в карьере при 17 победах. Всего это его второе досрочное поражение в карьере.

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